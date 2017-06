Trump chama apresentadores de psicopata e louca no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu Twitter para atacar dois apresentadores de TV norte-americanos, Mika Brzezinski e Joe Scarborough, que conduzem o popular programa "Morning Joe", do canal "NBC News" e que adota um tom crítico em relação a ele.

"Ouvi dizer que o sem audiência Morning Joe falou mal de mim (eu não assisto mais). Então por que a louca Mika com seu baixo QI e o psicopata Joe vieram para Mar-a-Lago [nome do resort de Trump na Flórida] três dias seguidos perto do Ano Novo e insistiram para se juntar a mim? Ela sangrava horrores por causa de um lifting facial. Eu disse não!", escreveu o presidente na rede social.

Postadas na manhã desta quinta-feira (29), as mensagens provocaram críticas contra Trump, inclusive dentro de sua legenda, o Partido Republicano. "Estamos tentando melhorar o tom do debate, e isso não ajuda", declarou o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan.

Já o senador Lindsey Graham escreveu no Twitter que os ataques do mandatário não estão "à altura de seu papel" e "representam aquilo que está errado na política americana". O também senador republicano Ben Sasse pediu para o presidente "parar" e afirmou que seu comportamento está "abaixo da dignidade de seu cargo".

Por sua vez, Brzezinski postou apenas uma foto no Twitter ironizando as "mãos pequenas" do magnata. Em meio à onda de críticas, a vice-porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, veio a público e disse que Trump "responde a fogo com fogo".