Por apenas 14 votos, May obtém confiança do Parlamento

A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou nesta quinta-feira (29) o discurso da rainha Elizabeth II com o programa de governo da primeira-ministra Theresa May, o que, na prática, representa um voto de confiança para a líder do Partido Conservador.

O placar foi de 323 a 309, uma diferença de apenas 14 votos em uma etapa que é considerada mera formalidade na maioria das vezes. Além disso, May teve quatro votos a menos do que os 327 com os quais, em teoria, seu governo devia contar: 317 dos conservadores e 10 do Partido Unionista-Democrático (DUP), legenda da Irlanda do Norte que aceitou apoiar a premier em troca de um pacote de 1,5 bilhão de libras esterlinas para o território.

May foi forçada a buscar o apoio do DUP após ter perdido a maioria absoluta na Câmara dos Comuns nas eleições antecipadas de 8 de junho, que haviam sido convocadas pela própria primeira-ministra para reforçar seu mandato em vista das negociações do "Brexit", a saída do Reino Unido da União Europeia.