Michel Temer cancela ida à reunião do G20, diz Planalto

O Palácio do Planalto informou que o presidente do Brasil, Michel Temer, cancelou a viagem para a Alemanha onde participaria da reunião do G20, em encontro que reúne as 20 maiores economias do mundo.

O motivo oficial do cancelamento bem como se algum representante será enviado à reunião não foram informados. As reuniões ocorrem entre os dias 7 e 8 de julho, em Hamburgo, e terão a presença dos mais importantes líderes mundiais.

O mais provável é que o adiamento tenha ocorrido por conta do agravamento da crise política de Temer, que foi denunciado por corrupção passiva nesta semana. O caso será analisado pela Câmara dos Deputados antes de seguir ou não para o Supremo Tribunal Federal (STF).

No ano passado, Temer foi à reunião realizada na China como mandatário interino do Brasil. Ele embarcou poucas horas após o Senado aprovar o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

O grupo G20 é composto por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia - além da União Europeia.