Homem tenta atropelar pessoas em frente a mesquita em Paris

Um homem tentou atropelar um grupo de pessoas que passava pela mesquita de Créteil, nos arredores de Paris, com o seu carro na tarde desta quinta-feira, dia 29.

Segundo a polícia da capital francesa, não há nenhum ferido e o homem que tentou cometer o ataque conseguiu fugir. No entanto, o indivíduo acabou sendo detido, sem nenhuma resistência, em sua casa.

De acordo com o jornal "Le Parisien", o motorista do veículo, de origem armênia, disse que queria vingança pelos atentados terroristas "do Bataclan e da Champs-Elysées".