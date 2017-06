'Estamos vendo fim do Estado Islâmico',diz premier do Iraque

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, usou as redes sociais para celebrar o "fim" do grupo terrorista Estado Islâmico, também conhecido como Isis ou Daesh, em sua nação.

"Estamos vendo o fim do falso estado do Daesh, a liberação de Mosul prova isso. Nós não vamos ceder, nossas forças corajosas trarão essa vitória", escreveu em sua conta no Twitter nesta quinta-feira (29).

Segundo al-Abadi, no entanto, "nós vamos lutar contra o Daesh até o último homem deles morrer ou ser levado à Justiça". Mais cedo, o chefe das operações para libertar a cidade de Mosul, autoproclamada a capital iraquiana do Estado Islâmico, anunciou que a mesquita al-Nuri e a área antiga da cidade foram retomadas pelas forças oficiais. (ANSA)