Em meio a protestos, Xi Jinping faz 1ª visita a Hong Kong

Xi Jinping chegou nesta quinta-feira (29) a Hong Kong, para sua primeira visita oficial ao país como presidente chinês, por ocasião do 20º aniversário do retorno do controle da ex-colônia britânica à China em meio a uma série de protestos.

O início da viagem contou com diversas manifestações, onde cerca de 20 ativistas foram presos por denunciarem a crescente influência de Pequim nos temas da cidade. Para alguns cidadãos, o governo chinês está retomando o controle do pequeno território.

Ontem (28), o líder do movimento estudantil pró-democracia Joshua Wong foi detido durante um ato contra a visita do chefe de Estado. Ele e os ativistas realizaram uma manifestação diante de um monumento que simboliza a devolução de Hong Kong à China. Após a confusão, as autoridades locais anunciaram que foram adotadas "medidas de segurança contra terrorismo" para garantir a proteção do presidente chinês.

Esta é a primeira visita de Xi Jinping a Hong Kong desde que assumiu o poder em 2013 e deve durar três dias. A viagem acontece três anos depois do "Movimento dos Guarda-Chuvas", uma grande mobilização de militantes que pediam mais democracia e paralisou a cidade por algumas semanas.

Xi Jinping encerrará sua visita no próximo sábado (1) com a posse da nova chefe do Executivo local, Carrie Lam. (ANSA)