Casa Branca confirma 1ª reunião entre Trump e Putin

A Casa Branca confirmou nesta quinta-feira (29) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá uma reunião bilateral com o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, durante a próxima cúpula do G20, em Hamburgo, na Alemanha, entre 7 e 8 de julho.

O encontro, o primeiro entre os dois líderes, acontecerá em meio ao "Russiagate", inquérito do FBI que investiga suspeitas de interferência de Moscou nas eleições norte-americanas de novembro do ano passado, vencidas por Trump, e um suposto conluio entre a equipe do republicano e funcionários do Kremlin.

Na ocasião, a Rússia teria patrocinado ataques cibernéticos contra o Partido Democrata para abalar a imagem de sua candidata, Hillary Clinton, e beneficiar o magnata na disputa pela Casa Branca. Em outro episódio, Trump é acusado por adversários de ter revelado segredos de inteligência sobre o Estado Islâmico ao chanceler russo, Sergey Lavrov, durante uma reunião em Washington.

Apesar disso, as relações entre os dois países se deterioraram nos últimos meses, após o bombardeio dos EUA contra a base militar síria de Shayrat - Moscou luta ao lado do regime de Bashar al Assad, enquanto Washington apoia grupos rebeldes.

Segundo Putin, as relações bilaterais caíram para o "ponto mais baixo desde os tempos da Guerra Fria". Durante o G20, Trump também terá encontros com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o presidente da China, Xi Jinping, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

Além desses cinco países, o grupo ainda reúne África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido e Turquia, além da União Europeia.

Denunciado por corrupção, o presidente Michel Temer será o único líder ausente na cúpula de Hamburgo.