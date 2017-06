Avião é evacuado em Xangai após idosa jogar moedas no motor

Uma senhora chinesa atrasou por mais de cinco horas um voo que partia do Aeroporto Internacional de Xangai nesta semana ao jogar moedas no motor do avião para desejar boa sorte.

De acordo com a China Southern Airlines, uma mulher de 80 anos jogou o dinheiro, totalizado em 1,7 yuan (US$ 0,25), quando embarcava na aeronave e "rezava" por um voo seguro na última terça-feira (27).

Das nove moedas jogadas pela chinesa, que estava acompanhada pelo marido, a filha e pelo genro, uma delas atingiu o motor do avião. Por isto, todos os passageiros presentes, cerca de 150, tiveram que ser evacuados para que a aeronave fosse examinada.

A ação da mulher, que teve apenas seu sobrenome divulgado, Qiu, foi informada à polícia local por um dos passageiros, que presenciou a cena. A senhora, então, foi interrogada, mas liberada pouco tempo depois sem nenhuma acusação contra ela.

"Para assegurar que o voo estava seguro, a equipe de manutenção da China Southern conduziu uma avaliação completa do motor do avião", afirmou a companhia em comunicado.