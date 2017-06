MSC diz colaborar com investigações sobre brasileira sumida

Após a notícia de que a Procuradoria de Brindisi, na Itália, abriu uma investigação por "homicídio doloso" no caso do desaparecimento da brasileira Simone Scheuer Sousa, a MSC Cruzeiros se pronunciou e disse que está cooperando "intensamente com as autoridades".

Por meio de um comunicado enviado à ANSA por email, a empresa diz que não pode comentar um inquérito em andamento e que não é alvo das investigações. "Embora não possamos comentar uma investigação em curso, salientamos que a investigação citada pela mídia italiana é contra pessoas desconhecidas e a companhia não faz parte dela", afirma a nota.

Conforme publicado pela ANSA no último dia 27 de junho, o inquérito da Procuradoria de Brindisi foi aberto contra "pessoas não identificadas", ou seja, ainda não tem nenhum suspeito. O desaparecimento de Sousa foi constatado na madrugada de 20 de junho, quando o navio em que trabalhava, o MSC Musica, navegava entre Veneza e Brindisi.

Confira abaixo a nota da MSC na íntegra: Embora não possamos comentar uma investigação em curso, salientamos que a investigação citada pela mídia italiana é contra pessoas desconhecidas e a companhia não faz parte dela.

Ademais, desde o primeiro dia, a empresa tem cooperado intensamente com as autoridades competentes e continuará a fazê-lo até o dia em que nossa colega Simone for encontrada.