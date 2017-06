Estudo revela bactéria fecal em bebidas de cafeterias no Reino Unido

Uma pesquisa revelou que o gelo usado para refrescar as bebidas servidas em redes de café, principalmente Starbucks, Costa Coffee e Caffe Nero, do Reino Unido, apresentou diferentes níveis de bactérias fecais em sua composição.

Segundo a investigação realizada pela "BBC Watchdog", sete entre 10 amostras analisadas contêm bactérias do grupo coliformes. "Este resultado é preocupante. Estas bactérias não deveriam estar presentes em nenhum nível, em qualquer caso encontrado em números significativos", analisou Tony Lewis, especialista do Instituto de Certificação de Saúde Ambiental consultado pela "BBC".

As amostras foram colhidas secretamente nas lojas e mesas, bandejas e cadeiras de cerca de 30 estabelecimentos das três redes foram avaliados. De acordo com Lewis, "tais microorganismos são patógenos oportunistas, a origem de doenças humanas".

As três empresas afetadas afirmaram que vão tomar as medidas necessárias. A Costa Coffe disse que atualizou a gestão do gelo e está em processo para introduzir novos equipamento de armazenamento. Já um porta-voz da Starbucks ressaltou que a rede leva "muito a sério" o cumprimento das regras de higiene, enquanto que a Caffé Nero disse que está fazendo uma "investigação completa" e tomará as "medidas apropriadas".