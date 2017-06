Crise migratória na Itália é 'insustentável', reconhece UE

O comissário europeu para a Imigração, Dimitris Avramopoulos, reconheceu nesta quarta-feira (28) que a "Itália tem razão ao dizer que a situação da rota do Mediterrâneo Central é insustentável".

Nesta quarta-feira (28), o embaixador italiano na União Europeia, Maurizio Massari, apresentou um pedido oficial do governo do país para encontrar uma solução para o agravamento da crise migratória.

Em entrevista à ANSA, Avramopoulos destacou que o bloco quer ver "como pode melhorar o apoio ao país" e que "não podemos deixar um punhado de países enfrentar sozinhos" a questão.

De acordo com o comissário, o tema será levado à pauta da reunião dos ministros do Interior da União Europeia que ocorrerá na próxima semana em Talin, na Estônia. "A Comissão Europeia sempre apoiou a Itália na sua gestão exemplar da crise de refugiados e continuará fazendo isso. Estamos prontos para acrescentar de maneira substancial o apoio financeiro à Itália se for necessário", afirmou ainda Avramopoulos.