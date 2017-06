Comboio das Nações Unidas é atacado na Líbia

Homens armados atacaram nesta quarta-feira (28) um comboio da Organização das Nações Unidas (ONU) em Zawiyah, cerca de 50 km a oeste de Trípoli, capital da Líbia.

A notícia, dada pela imprensa local, foi confirmada pelo embaixador do Reino Unido no país africano, Peter Millett, em seu perfil no Twitter. "Chocado com o ataque contra o comboio da ONU. Espero que todos estejam bem", escreveu.

Segundo jornais líbios, o grupo incluía sete funcionários da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (Unsmil), criada em 2011 para ajudar a restabelecer a segurança no país. De acordo com a própria Unsmil, o ataque não deixou mortos.