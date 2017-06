Brexit pode causar rombo de 10 bilhões de euros ao ano na UE

O comissário europeu para o Orçamento, Günther Oettinger, afirmou nesta quarta-feira (28) que a União Europeia deverá ter um "buraco" financeiro de cerca de 10 bilhões de euros ao ano por conta da saída do Reino Unido do bloco, o chamado "Brexit".

"Não teremos mais o Reino Unido ao nosso lado. Com isso, faltarão entre 10 e 11 bilhões de euros por ano no Orçamento da UE porque mesmo com o 'desconto', a Grã-Bretanha era um contribuinte líquido", afirmou o comissário.

O "desconto" citado por Oettinger refere-se ao valor que os britânicos terão que pagar pelo divórcio, que ainda não foi definido de maneira formal, e que é uma das prioridades das negociações entre os dois lados. De acordo com o representante europeu, "não podemos fazer de conta que nada mudou com o 'Brexit'".

Por conta disso, a Comissão Europeia deve reenviar o texto com a sua proposta de orçamento financeiro pós-2020 no fim deste ano "sobretudo porque naquele momento conheceremos quais serão as consequências financeiras do Brexit". O atual orçamento do bloco é válido para os anos de 2014 a 2020.