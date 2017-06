Após 28 anos, 6 são indiciados por tragédia em Hillsborough

Após 28 anos, seis pessoas foram indiciadas formalmente pela tragédia de Hillsborough, que deixou 96 torcedores do Liverpool mortos em 15 de abril de 1989. O caso ocorreu no estádio de Sheffield, na partida entre Liverpool e Nottingham Forest, pela semifinal da Copa da Inglaterra.

O ex-comandante da South Yorkshire Police David Duckenfield responderá por homicídio involuntário por grave negligência na morte de 95 das 96 pessoas. Já o inspetor da polícia Norman Bettison responderá por "má conduta" por ter mentido nas semanas sucessivas à tragédia.

Os policiais Alan Foster e Donald Denton serão processados por tentar atrapalhar as investigações, mesma acusação impetrada contra Peter Metcalf, procurador de Justiça. Já o ex-secretário do estádio Graham Mackrell será julgado por crimes contra a segurança dos torcedores.

No ano passado, o caso foi reaberto pela Justiça por considerar que os 96 mortos foram vítimas de homicídio. Ao todo, 15 pessoas estavam sendo investigadas por falhas que ocasionaram a morte dos torcedores, vítimas de pisoteamento e sufocamento. Para a acusação, a Polícia cometeu erros tanto no planejamento da segurança como no dia do jogo ao abrir os portões para uma multidão. (ANSA)