UE aplica multa recorde contra Google por abuso de poder

A Comissão Europeia aplicou nesta terça-feira (27) uma multa de 2,42 bilhões de euros contra o Google pela empresa ter "abusado de sua posição dominante" no campo de buscas no chamado "Google Shopping". O valor é o mais alto já aplicado pela entidade a uma companhia.

De acordo com os europeus, o colosso norte-americano dava vantagens ilegais para seu serviço de comparação de preço, distorcendo assim a concorrência saudável entre as empresas. Agora, o Google tem 90 dias para por fim à prática ou precisará enfrentar uma nova multa que pode chegar a 5% do faturamento diário da holding Alphabet, dona do site.

Segundo a Comissão, o Google deu sistematicamente melhores resultados ao seu serviço de comparação, deixando os serviços rivais na coluna de resultados genéricos. As opções do Google ficam em destaque, em uma barra superior.

"As provas demonstram que os concorrentes só tem destaque na página quatro dos resultados", escreveu a Comissão. O problema é que os consumidores tendem a clicar nos resultados mais visíveis, ou seja, nos patrocinados pelo Google.

Para os europeus, os números não deixam dúvidas, já que os resultados na primeira página tem 95% dos cliques dos usuários enquanto apenas 1,1% clicam naqueles que estão na página seguinte do site.

"A estratégia usada pelo Google para seus serviços de vendas não era apenas atrair os usuários tornando os seus produtos melhores do que os dos rivais. Ao invés disso, o Google abusou da sua posição dominante no mercado de buscas para promover o seu serviço de comparação de preços do shopping nos seus resultados, desclassificando seus concorrentes. E isso que foi feito é ilegal para as regras antitruste", disse a comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager.

Para a comissária, a empresa "negou às fábricas a possibilidade de competir sobre seus méritos e de inovar" e "mais importante ainda, negou aos consumidores da União Europeia uma escolha genuína de serviços".

Vestager afirma que a multa da Comissão "leva em consideração a duração e a gravidade da infração" e foi calculada com base nos valores de arrecadação que o Google teve em seu serviço.

Após o anúncio da sentença, o Google informou que vai recorrer da decisão da Comissão Europeia.

"Não estamos respeitosamente de acordo com as conclusões anunciadas hoje", disse o vice-presidente sênior e conselheiro-geral do Google, Kent Walker.

De acordo com o executivo, a empresa "irá rever em detalhes a decisão da Comissão e estamos considerando entrar com recurso porque continuaremos a lutar pela nossa causa".

Walker afirmou que os usuários, "quando compram online, querem encontrar os produtos que estão procurando de maneira rápida e fácil". E como os consumidores têm essa pressa, ao mesmo tempo, "os vendedores querem promover os mesmos produtos".

"Por isso, que o Google mostra a publicidade para a compra, colocando em contato os nossos usuários com milhares de vendedores, grandes e pequenos, de maneira que seja útil para ambos", concluiu Walker.