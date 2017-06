Trumpcare pode prejudicar mais de 22 milhões nos EUA

Uma estimativa divulgada pelo Comitê de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos prevê que o projeto de lei Trumpcare para reformar o sistema de saúde Obamacare, criado pelo ex-presidente Barack Obama, poderá deixar mais de 22 milhões de pessoas sem seguro até 2026.

De acordo com o relatório, mais de 15 milhões deixariam de ter a cobertura já no próximo ano, uma vez que ao contrário do sistema criado por Obama que obriga a todos os norte-americanos a contratarem um seguro saúde, a proposta do governo republicano derruba essa obrigatoriedade.

Segundo o texto, a eliminação de subsídios também levaria a um aumento desse número nos anos seguintes. Além disso, a medida também reduzirá a expansão do programa "Medicaid", serviço público para quem está fora do mercado privado, sob a justificativa de diminuir as despesas do governo.

O projeto de Trump ainda livra as grandes empresas da necessidade de garantirem planos de saúde a seus funcionários.

Estima-se que o Trumpcare resultaria em uma redução do deficit público de US$ 321 bilhões em 10 anos.