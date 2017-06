Novo ciberataque atinge empresas na Rússia e Ucrânia

Um novo grande ciberataque está atingindo empresas e entidades da Rússia e da Ucrânia, informaram as autoridades dos dois países nesta terça-feira (27). Entre os afetados, está a central nuclear de Chernobyl e a gigante do petróleo russa Rosneft.

De acordo com o site ucraniano "Kromadske", a Agência Nacional para gestão da área contaminada pelo desastre nuclear informou que os sistemas internos "estão funcionando normalmente", mas que o sistema que controla o nível de radiação "está parcialmente fora de serviço".

Por sua vez, Moscou informou que os sistemas de informática da administração presidencial estão funcionando "regularmente" e que apenas entidades sem ligação direta à Presidência registram alguns problemas.

Além disso, o sistema de pagamento bancário de Kiev não está funcionando e os voos do aeroporto de Borispil, ainda na Ucrânia, registrou atrasos. Do lado russo da fronteira, os sistemas da Bashneft, da Mars e da Nivea foram afetados.

De acordo com a empresa de segurança Group-IB, o vírus que causou o problema foi identificado como "Petya" e não uma versão do "WannaCry", que atingiu mais de 150 países no mês de maio.