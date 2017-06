Merkel pede explicações a Trump por ele não ter apertado sua mão

A chanceler alemã, Angela Merkel, perguntou ao presidente dos EUA, Donald Trump, por que ele não apertou sua mão durante a coletiva de imprensa, celebrada no Salão Oval da Casa Branca, revelou a própria política à revista feminina Brigitte.

Merkel admitiu que, se não apertassem as mãos perante as câmeras, "não seria transmitida a impressão de como havia sido a reunião: intensa, mas também com controvérsias".

Segundo explicou Merkel, quando ela propôs a Trump para que apertassem as mãos, o líder norte-americano lhe respondeu que já havia apertado duas vezes — ao recebê-la na Casa Branca e durante a reunião a sós.

Em 17 de março, durante a coletiva de imprensa dos líderes dos EUA e Alemanha na Casa Branca, os jornalistas pediram ao presidente norte-americano e a chanceler alemã para que apertassem as mãos. No entanto, Donald Trump não deu sua mão, apesar da insistência dos jornalistas.

Várias mídias criticaram fortemente o líder norte-americano. Porém, posteriormente, o político publicou no Facebook uma foto com a chanceler apertando as mãos.

Sputnik