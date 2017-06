Itália resgata cerca de 5 mil imigrantes no Mediterrâneo

A Guarda Costeira Italiana coordenou nesta segunda-feira (26) o resgate de cerca de cinco mil imigrantes ao longo da costa da Líbia quando viajavam pelo Mediterrâneo rumo à Itália.

A operação ainda contou com a ajuda da Marinha Militar italiana, além das organizações humanitárias que prestam auxílio aos imigrantes. Ao todo, foram realizados 23 resgates.

Os imigrantes viajavam repartidos a bordo de cinco barcos e 18 botes. Nos últimos dois dias cerca de 8.500 imigrantes foram resgatados e estão a bordo de 14 navios, sendo que seis deles já estão prestes a entrar nos portos da Sícilia e da Calábria. Nesta terça-feira (27) é esperado o desembarque de mais 2.786 imigrantes. Desde o início do ano, o fluxo migratório na Itália continua aumentando em relação a 2016, ano que já havia registrado recorde.

Entre 1º de janeiro e 26 de junho, 73.094 deslocados externos, 13,97% a mais que no mesmo período que ano passado, chegaram à Itália pelo Mediterrâneo, de acordo com dados do Ministério do Interior Italiano.