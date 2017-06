Ex-premier francês Manuel Valls abandona Partido Socialista

O ex-primeiro-ministro da França Manuel Valls anunciou nesta terça-feira (27) sua saída do Partido Socialista após 37 anos de militância. Ele passará a integrar a maioria parlamentar do novo presidente, Emmanuel Macron.

"Uma parte de minha vida política termina. Abandono o Partido Socialista ou o Partido Socialista abandona a mim", declarou à rádio RTL. Nascido em 1962 em Barcelona, na Espanha, Valls foi naturalizado francês aos 20 anos. No entanto, desde os 17 faz parte do Partido Socialista.

Manuek Valls fora ministro do Interior da França entre maio de 2012 e março de 2014, quando foi nomeado primeiro-ministro pelo ex-presidente François Hollande. Em dezembro de 2016, porém, Valls se afastou do cargo para concorrer às primárias do Partido Socialista para as eleições presidenciais, mas foi derrotado por Benoît Hamon.

Nas legislativas de junho, que disputou como candidato independente pela circunscrição de Essone, na área metropolitana de Paris, foi reeleito com dificuldade no segundo turno contra uma candidata da esquerda radical apoiada por Hamon.

Até o momento, o francês, que já havia afirmado que "o Partido Socialista morreu" não descarta a possibilidade de entrar para o partido de Macron, "Em Marcha!".