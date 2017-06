'The Guardian': Suprema Corte dos EUA abre caminho para veto migratório de Trump

Matéria publicada nesta segunda-feira (26) pelo The Guardian conta que a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu uma vitória ao presidente Donald Trump nesta manhã, permitindo que seu governo coloque em prática a maior parte de um controverso veto migratório.

Segundo a reportagem a corte revogou ordens de tribunais inferiores que bloquearam o decreto de Trump, que prevê uma proibição da entrada nos EUA, durante 90 dias, de cidadãos de seis países de maioria muçulmana: Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen.

Guardian explica que com esta decisão, a Suprema Corte manteve uma categoria de estrangeiros protegida: aqueles "com uma reivindicação credível de uma relação de boa-fé com uma pessoa ou entidade nos Estados Unidos". A corte também permitiu o veto de 120 dias à entrada de refugiados nos EUA previsto no decreto.

The Guardian conta que a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu uma vitória ao presidente Donald Trump nesta manhã

A primeira versão do controverso decreto anti-imigração, assinada poucos dias depois da tomada de posse de Trump, estabelecia a proibição de entrada nos Estados Unidos a imigrantes de sete países de maioria muçulmana, lembra o Guardian. Em 6 de março, Trump assinou a nova versão do decreto, retirando o Iraque da lista e reduzindo-a a seis países.

The Guardian diz que o presidente alega que o decreto é necessário para permitir uma revisão interna dos procedimentos de triagem dos requerentes de vistos dos países visados no diploma presidencial.

> > The Guardian