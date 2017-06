Presidente da Itália embarca para visita de cinco dias ao Canadá

O presidente da República da Itália, Sergio Mattarella, embarcou nesta segunda-feira (26) para uma visita de cinco dias ao Canadá.

Os compromissos do chefe de Estado começam na manhã desta terça (27), quando ele será recebido pelo governador-geral (representante da rainha Elizabeth II no país) David Johnston na capital Ottawa.

Durante a tarde, terá um encontro com a comunidade italiana na National Gallery e participará de um jantar de Estado oferecido por Johnston. No dia seguinte, também em Ottawa, Mattarella se reunirá com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e líderes do Parlamento.

Ainda na quarta-feira (28), o presidente da Itália viajará a Montreal, onde será recebido pelo premier da província de Québec, Philippe Couillard, terá compromissos com a comunidade italiana e ganhará as chaves da cidade.

Já na quinta (29), Mattarella partirá logo pela manhã para Toronto e se reunirá com a primeira-ministra da província de Ontario, Kathleen Wynne. Durante a noite, terá um encontro com a maior comunidade italiana do país, que congrega cerca de 70 mil pessoas.

Em 30 de junho, o chefe de Estado irá a Vancouver e será recebido pela governadora da província de British Columbia, Judith Guichon. A viagem de volta a Roma está marcada para a tarde de sábado (1º).

Os dois países mantêm boas relações bilaterais, inclusive no aspecto humanitário: recentemente, Trudeau anunciou uma doação de US$ 2 milhões para as cidades italianas de Amatrice e Norcia, devastadas por terremotos no ano passado.

O intercâmbio comercial entre Itália e Canadá foi de 5,7 bilhões de euros em 2016, o que deixa a península na terceira posição entre os países europeus em termos de negócios com a nação americana, atrás apenas de Reino Unido e Alemanha.

Em abril, o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, já havia visitado o Canadá, viagem retribuída por Trudeau no mês seguinte, durante a cúpula do G7 em Taormina, quando os dois líderes reafirmaram seu compromisso com a luta contra as mudanças climáticas.