May fecha acordo e garante maioria no Parlamento

Após uma longa negociação, foi fechado nesta segunda-feira (26) o acordo entre o Partido Conservador da primeira-ministra britânica, Theresa May, e os unionistas norte-irlandeses. Com isso, a chefe de governo garante a maioria no Parlamento,necessária para seguir adiante com as tratativas para a saída do país no Reino Unido.

A líder do Partido Democrático Unionista (DUP), Arlene Foster, disse estar "satisfeita" com os termos do acordo e prometeu máxima transparência. Uma das promessas de May para conseguir o apoio da legenda foi a concessão de 1,5 bilhão de libras esterlinas para a Irlanda do Norte, em um pacote econômico para impulsionar obras de infraestrutura, educação e saúde pelos próximos dois anos.

May ficou sem a maioria no Parlamento após as eleições de 8 de junho, as quais foram convocadas pela própria premier para "legitimar" seu governo e sua liderança nas negociações do Brexit. Com a derrota nas urnas, a premier precisa fazer alianças para garantir a maioria no Parlamento.