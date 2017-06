Jovem italiano é morto a facadas em Londres

Um italiano de 24 anos foi esfaqueado até a morte nesta segunda-feira (26), em Londres, capital do Reino Unido.

Segundo fontes ligadas à investigação, a vítima se chamava Pietro Sanna e era originária da ilha da Sardenha. O consulado italiano na cidade britânica está em contato com a Polícia e a família do jovem, mas as circunstâncias do crime permanecem desconhecidas.

Em Nuoro, terra natal de Sanna, falam em uma possível tentativa de roubo no apartamento em que ele residia. Seu pai, Graziano, é dono de um hotel na Sardenha e já embarcou para Londres. Sanna morava com o irmão no Reino Unido havia cerca de dois anos.