Ivanka irá depor em caso de plágio à marca de sapato italiana

Após argumentar "circunstâncias excepcionais" para evitar comparecer ao tribunal, a filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Ivanka deverá prestar depoimento e se defender de uma acusação de plágio realizada por uma marca de calçados italiana há cerca de um ano.

A decisão coube à juíza federal de Nova York, Katherine Forrest, que afirmou que o depoimento acontecerá em Washington, onde Ivanka vive há algum tempo, e que não deverá durar mais de duas horas.

Há exatamente um ano, a marca de calçados de Florença Aquazzura abriu um processo contra a Marc Fisher Holdings, a sociedade que produz uma luxuosa e caríssima coleção de sapatos femininos para a filha do mandatário norte-americano.

Segundo a companhia italiana, um dos modelos mais vendidos da sua marca, o "Wild Things", foi plagiado quase em todos os detalhes e era "virtualmente idêntico" ao sapato "Hettie" da linha de Ivanka. Trata-se de um par de sandálias de amarração de salto agulha com franjas na parte anterior. Vendidos nas mesmas cores, os calçados têm um design bem parecido. Uma das maiores diferenças acaba sendo o tamanho do salto, que é maior no modelo "Hettie".

A versão norte-americana do sapato, que estava muito na moda em 2016, custava cerca de US$ 785, enquanto a italiana era mais barata, com um valor de US$ 125. De acordo com Forrest, Ivanka deverá prestar depoimento porque, anteriormente, ela havia dito estar envolvida de maneira pessoal no processo de decisões da marca da Marc Fisher Holdings. Assim, "um depoimento é apropriado", disse a juíza.

Desta maneira, a norte-americana rejeitou a argumentação do time legal de Ivanka, que agora trabalha como conselheiro especial de Trump na Casa Branca, de que a filha do presidente "não estava envolvida no design, promoção ou venda do sapato".