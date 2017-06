Itália apreende cocaína do Brasil em contêiner de café

A Guarda de Finanças e a Alfândega da Itália apreenderam nesta segunda-feira (26) 55 kg de cocaína proveniente do Brasil no porto de Gioia Tauro, situado na região da Calábria, sul do país.

A droga estava dentro de um contêiner de café e tinha o Líbano, no Oriente Médio, como destino final. Segundo as autoridades, a cocaína estava dividida em 50 pacotes e poderia ter gerado 11 milhões de euros em faturamento.

Desde o começo do ano, 836 kg da substância já foram apreendidos no porto de Gioia Tauro. Em maio, por exemplo, uma carga de 25 kg originária do Brasil havia sido encontrada em um contêiner de frango congelado.