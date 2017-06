Governo saudita diz que impediu atentado em Meca

As autoridades da Arábia Saudita informaram no final de semana que impediram um atentado terrorista contra a Grande Mesquita que fica na cidade "sagrada" de Meca. O local estava repleto de fiéis muçulmanos que celebravam o fim do Ramadã, o "mês sagrado" do Islã.

Em um comunicado do Ministério do Interior, o governo informou um homem-bomba planejava o ataque e se explodiu quando as forças de segurança cercaram o prédio onde ele estava escondido.

Ao menos 11 pessoas ficaram feridas na explosão, incluindo cinco agentes da polícia, por conta da queda do prédio de três andares. Ainda conforme o comunicado, cinco pessoas foram presas acusadas de ajudar a planejar os ataques. Ao todo, foram descobertos três atos terroristas, sendo dois contra Meca e um na cidade de Gedda.

Todos os anos, Meca recebe mais de um milhão de peregrinos durante o Ramadã, já que visitar a cidade uma vez na vida, para quem tem condições financeiras, faz parte das regras do Islã.

>> Trump quebra tradição de 20 anos e cancela jantar de Ramadã