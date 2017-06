Em contra-ataque, New York Times publica 'todas as mentiras' de Trump

Acusado constantemente de publicar "notícias falsas" pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o jornal The New York Times resolveu contra-atacar e publicou "todas as mentiras" ditas pelo mandatário desde o dia de sua posse, em 21 de janeiro.

Chamado de "Trump's Lies, the definitive list" ("As mentiras de Trump, a lista definitiva, em tradução livre), o jornal publicou frases, os dias em que elas foram faladas e uma média de quantas mentiras ou histórias falsas foram ditas pelo atual líder da Casa Branca.

A primeira delas, de acordo com o NYT, foi dita no dia da posse. "Eu nunca fui um fã do Iraque. Eu nunca quis que fossemos ao Iraque", disse o mandatário no dia 21 de janeiro. "Ele apoiou a invasão antes de se opor a ela", escreveu o jornal.

Jornal publicou frases, dias e uma média de mentiras ou histórias falsas

As frases seguem uma ordem cronológica e vão desde promessas de campanha infundadas até o uso de dados "duvidosos" por ele. A última delas foi no dia 21 de junho. "Agora mesmo, nós somos uma das nações com a mais alta tributação", ao que o jornal escreve "nós não somos".

Após citar todas as falas "falsas", o NYT fala que a campanha do atual presidente foi "surgiu em uma mentira", a de que o ex-líder de Washington Barack Obama não havia nascido nos EUA.

"Não há nenhum precedente para um presidente norte-americano ter falado tantas inverdades por tanto tempo. Todo presidente colocou sombras na verdade ou falou fatos ampliados ocasionalmente. Nenhum outro presidente - de ambos os partidos - teve um comportamento como Trump está tendo", diz o jornal.

Desde sua campanha eleitoral, o republicano "declarou guerra" a alguns dos maiores veículos de imprensa dos EUA, que tem uma postura mais ligada ao Partido Democrata, acusando-os de publicar notícias falsas ou inventar coisas sobre ele.

Seja pelo Twitter ou pronunciamentos oficiais, Trump constantemente acusa emissoras, jornais e sites de produzirem fake news (notícias falsas).