Com baixa afluência, italianos votam em 2º turno de eleições

Mais de 100 municípios italianos realizaram neste domingo (25) o segundo turno de eleições para prefeitos e conselheiros comunais (vereadores).

O índice de afluências às urnas nas 111 cidades, no entanto, era de apenas para 31% por volta do meio-dia, ou seja, menos 10 pontos percentuais do que o registrado no primeiro turno. Os centros de votação ficarão abertos até às 23h locais (18h de Brasília).

Mas analistas políticos acreditam que os resultados não afetarão a política nacional italiana, já que o país é governado temporariamente pelo primeiro-ministro Paolo Gentiloni, do Partido Democrático (PD), até que seja escrita uma nova lei eleitoral.

Os dados da eleição municipal apenas ajudarão a entender a tendência dos eleitores para os próximos pleitos, como forma de termômetro para o PD e para os opositores do Movimento 5 Estrelas (M5S).