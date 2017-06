Barco com mais de 150 turistas naufraga na Colômbia

Um barco com mais de 150 turistas naufragou neste domingo (25) na Colômbia, deixando ao menos seis mortos e 28 desaparecidos, informaram as autoridades locais. O acidente ocorreu em uma represa da cidade de Guatapé, no departamento (estado) de Antioquia.

"Emergência em Guatapé.Força Aérea e organismos de socorro atendem o chamado", disse o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, em seu Twitter. "O mais importante aqui é resgatar pessoas e continuar as operações de busca", ressaltou, por sua vez, o prefeito de Medellín, capital de Antioquia, Federico Gutiérrez.

Até o momento, as equipes resgataram com vida 139 passageiros. Porta-vozes chegaram a anunciar nove mortos, mas Santos confirmou seis.

O navio, batizado de "El Almirante", levava os turistas para prática de esportes aquáticos e para visita à "Piedra del Peñol", que dá vista para um mirante.