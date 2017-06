Carro atropela muçulmanos em Newcastle e fere 6

Um carro atropelou neste domingo (25) muçulmanos que faziam orações para o encerramento do Ramadã em Newcastle, no norte da Inglaterra. Apesar do país ter sido alvo de vários atentados nos últimos meses, a polícia descartou a hipótese de terrorismo.

De acordo com os jornais britânicos, o incidente deixou ao menos seis feridos, incluindo três crianças. O veículo era guiado por uma mulher de 42 anos, que perdeu o controle do carro e atingiu um grupo de muçulmanos no Westgate Sports Center, onde ocorria um evento para celebrar o feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã. Ela foi detida.

Há apenas uma semana, um furgão atropelou dezenas de pessoas perto de uma mesquita em Londres, em um caso considerado um atentado terrorista xenofóbico. O autor do ataque justificou sua ação como uma retaliação aos atentados islâmicos na Inglaterra, como o da London Bridge e do Borough Market, e o do show da cantora Ariana Grande em Manchester.

O estado de alerta no Reino Unido está sendo mantido em nível máximo devido aos episódios de violência recentes.