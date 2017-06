Caminhão-tanque explode no Paquistão e mata 140 pessoas

Um caminhão-tanque de combustível explodiu neste domingo (25), no Paquistão, e matou mais de 140 pessoas. O acidente ocorreu na província de Punjab e dezenas de outras pessoas ficaram feridas.

De acordo com fontes do governo, o acidente ocorreu pela manhã, quando o veículo tombou em uma rodovia na altura de Ahmedpur Sharqia, explodiu e provocou um incêndio, o qual imediatamente se propagou e atingiu carros e pessoas que estavam por perto.

Vários paquistaneses tentaram se aproximar do caminhão tombado para furtar a gasolina e acabaram se ferindo ou morrendo nas chamas. O caminhão-tanque tinha partido da cidade de Carachi, no sul do país, e seu destino era Lahore, ao norte.

O veículo tombou por excesso de velocidade. O balanço de vítimas é de 141 mortos e 60 pessoas internadas em hospitais da região com ferimentos e queimaduras, algumas em condições críticas com quase 70% do corpo atingido.