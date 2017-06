Parlamento britânico é alvo de ataque de hackers

O Parlamento britânico foi alvo de um ataque cibernético. A invasão de hackers teria ocorrido ontem à noite, mas foi diulgada apenas nesta sábado (24). "Descobrimos tentativas não autorizadas de acesso a e-mails parlamentares", disse um porta-voz do Parlamento.

"Estamos investigando o episódio e tomando medidas para garatir a segurança do network". O e-mail de vários parlamentares foram bloqueados temporariamente até que as autoridades completem as operações de segurança. Ainda não há informações sobre as origens e autores do ataque.

Em seu Twitter, o parlamentar Chris Rennard confirmou a informação. "Ciberataque no Palácio de Westminster. E-mails podem não funcionar", escreveu.