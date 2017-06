Guerrilha colombiana do ELN liberta jornalistas holandeses

O grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN) libertou na madrugada deste sábado (24) os dois jornalistas holandeses que tinham sido sequestrados há quase uma semana.

Nas redes sociais, o governo da Colômbia, que atualmente mantém uma negociação de paz com o ELN, confirmou que a libertação ocorreu em uma zona rural de Catatumbo, no estado de Santander. Os jornalistas são Derk Johannes Bolt, de 52 anos, e Eugenio Ernest Marie Follender, de 68 anos.

O Ministério de Relações Exteriores da Holanda comemorou a soltura e informou que os jornalistas "esão muito bem, considerando as circunstâncias". Ontem, o ELN tinha anunciado que os holandeses já haviam sido libertados, mas depois corrigiu a informação. A única guerrilha ativa atualmente na Colômbia pediu "desculpas" por anunciar a libertação sem ter confirmado-a com "canais internos" e garantiu que os holandeses estavam em "pefeitas condições".

Follender e Bolt são jornalistas do programa "Spoorloos", que ajuda holandeses adotados a encontrarem suas famílias biológicas pelo mundo. "Pensamos que era um assalto, porque os sequestradores pediram para entregarmos as câmeras", contou Bolt. "Mas eles foram amáveis, trataram-nos com respeito, muito bem, como amigos", relatou.