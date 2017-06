Deslizamento soterra mais de 120 pessoas na China

Mais de 120 pessoas estão desaparecidas na China após um deslizamento de terra atingir 40 residências na cidade de Mao, província de Sichuan, neste sábado (24). A terra se soltou de uma montanha no vilarejo de Xinmo por volta das 6h locais.

As equipes de resgate acreditam que três milhões de metros cúbicos de barro e rocha tenham sido deslocados neste desmoronamento, que bloqueou até um rio por uma extensão de dois quilômetros. A província de Sichuan, no sudeste da China, tem sofrido com fortes chuvas nos últimos dias.

Em Mao, há 110 mil habitantes e o vilarejo de Xinmo é um ponto turístico. Ainda não se sabe se entre os 120 desaparecidos há estrangeiros e viajantes. As equipes de resgate, que atuam no local com mais de 400 agentes, conseguiram tirar dos escombros dois sobreviventes e recuperar cinco corpos, mas 120 pessoas ainda estão soterradas. Anteriormente, as autoridades tinham falado em 141 desaparecidos, mas reduziram para 120.