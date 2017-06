Catar rejeita lista de exigências de países árabes

O Catar rejeitou neste sábado (24) a lista de condições apresentadas por países árabes para resolver a crise diplomática e abolir as sanções contra Doha. De acordo com o ministro das ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, as 13 exigências são "irreais".

"O governo britânico tinha pedido que as condições fossem realistas. Mas a lista não satisfaz esse critério", disse o chanceler. A lista foi apresentada ontem pela Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

Entre os pedidos, estão o fechamento da emissora Al-Jazeera, o fim das relações com o Irã e a retirada de tropas militares da Turquia que atuam hoje no território do Catar. Outros itens pedem o fim dos laços com a Irmandade Muçulmana, com o Hezbollah, com a Al-Qaeda e com o Estado Islâmico, grupos considerados terroristas pelos sauditas e seus aliados.

Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein romperam relações com o Catar acusando-o de financiar o terrorismo e fomentar a instabilidade regional com o Irã.