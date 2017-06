Calor atinge Itália e sensação térmica chega a 49ºC

A Itália enfrenta altas temperaturas neste fim de semana, com um recorde de 49°C na sensação térmica registrada neste sábado (24) em Ferrara, na região de Emilia-Romanha, de acordo com os institutos meteorológicos, que marcaram 37ºC.

Em Termoli, na região de Molise, a sensação térmica foi de 46ºC, enquanto os termômetros marcavam uma temperatura real de 30ºC. Já em Capo Frasca, na Sardenha, a temperatura chegou a 37ºC, mas a população sentiu 44ºC devido às condições atmosféricas. As autoridades italianas informaram que em 15 regiões do país, do Piemonte a Sicília, a sensação térmica foi de 40ºC por conta da uumidade e do vento.

Alertas foram emitidos para 10 cidades: Bolonha, Bolzano, Brescia, Perugia, Turim, Ancona, Campossado, Florença, Perugia e Pescara. O Ministério da Saúde da Itália alertou a população contra os riscos do sol, já que muitos italianos aproveitaram as altas temperaturas e o período de início de férias para viajarem para as praias.

No entanto, o calor tem provocado problemas nas províncias de Parma e Piacenza, com secas e falta d'água. O Conselho de Ministros da Itália decretou estado de emergência na última quinta-feira (22).