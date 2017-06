Vídeo de casal fazendo sexo em praça de Nápoles viraliza

Um vídeo que viralizou nas redes sociais da Itália com um casal fazendo sexo na praça San Domenico Maggiore, em Nápoles, gerou a prisão de uma imigrante uruguaia que estava com a documentação ilegal no país.

A jovem foi indiciada pela Procuradoria de Nápoles por crime de "atos obscenos em lugar público" e pode ser deportada para seu país-natal. Já o rapaz do vídeo ainda não foi identificado pelos policiais.

As imagens do casal fazendo sexo com dezenas de pessoas ao redor viralizou e gerou protestos dos moradores locais, que reclamam que as praças que mais recebem turistas viraram ponto de venda de drogas e de prática de sexo.