UE diz que primeira oferta de May para Brexit é insuficiente

A Comissão Europeia considerou nesta sexta-feira (23) "insuficiente" a proposta apresentada pelo governo do Reino Unido sobre a garantia dos direitos dos cidadãos europeus após o Brexit. "É um primeiro passo, mas não é suficiente", disse hoje o presidente da Comissão, Jean Claude-Juncker.

Além dele, outros líderes, como o italiano Paolo Gentiloni e a alemã Angela Merkel, também demonstraram insatisfação com o texto. "A minha impressão é de que a proposta de May está abaixo das nossas expectativas e corre o risco de piorar a situação para os cidadãos. Mas avaliaremos com calma quando tivermos todos os detalhes", ressaltou, por sua vez, o presidente do Conselho da UE, Donald Tusk.

A premier britânica, Theresa May, apresentou ontem uma proposta sobre a permanência de cidadãos europeus no Reino Unido depois que o país se retirar completamente da União Europeia. O projeto foi apresentado em uma cúpula da UE e fez parte do segundo dia de negociações. O entrave estaria no pedido da UE para que a Justiça europeia supervisione os direitos dos cidadãos em território britânico.

"A proposta é muito justa e séria", disse a premier. "O governo definirá mais detalhes na próxima segunda-feira", completou May.

"Queremos assegurar que nenhum cidadão da UE que estabeleceu residência e vida no Reino Unido irá embora embora. Eles poderão ficar aqui. Quero a mesma certeza para os cidadãos britânicos que vivem na UE", garantiu May. A medida se refere a três milhões de cidadãos europeus que vivem no Reino Unido há mais de cinco anos.

Dentro do próprio Reino Unido, porém, a proposta também recebeu críticas. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, comentou que a proposta tem "uma série de lacunas" e não consegue garantir plenamente os direitos de todos os imigrantes.