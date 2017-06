Rússia dispara mísseis contra Estado Islâmico na Síria

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta sexta-feira (23) que navios de guerra e um submarino realizaram o lançamento de mísseis contra alvos do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na Síria.

Segundo o Ministério, as fragatas "Almirante Essen" e "Almirante Grigorovich" e o submarino "Krasnodar" lançaram seis mísseis Kalibr contra centros de comando e depósitos de armas do EI na província de Hama.

"Como resultado do grande ataque de mísseis, vários centros de comando foram destruídos, assim como importantes depósitos de armas e munições dos terroristas do EI na região de Aqirbat, na província de Hama", afirma um comunicado.

Posteriormente, aviões da Força Aérea russa eliminaram o resto dos militantes e a infraestrutura do grupo jihadista na área.

Após a execução, um vídeo mostrando uma série de mísseis lançados dos navios de guerra foi publicado no Youtube pelo ministério da Defesa.

No comunicado, o governo russo ainda afirmou que as Forças Armadas turcas e israelenses "foram informadas oportunamente sobre os disparos dos mísses". No entanto, não fez nenhuma menção referente aos Estados Unidos.

Nesta semana, Moscou anunciou a suspensão de um canal de comunicação com os norte-americanos sobre a Síria, depois que um caça dos EUA derrubou um avião sírio. A alegação é que a Rússia não foi informada sobre o ataque.