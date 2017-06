Prefeita proíbe ambulantes nas ruas de Roma

Em mais uma decisão polêmica para "organizar" o turismo na Itália, a prefeita Virginia Raggi proibiu nesta sexta-feira (23) a permanência de comerciantes e barracas ambulantes no centro histórico de Roma.

O anúncio foi feito pelo assessor de Turismo de Roma, Adriano Meloni, e diz que "no momento existem alguns fenômenos muito negativos relacionados a esta atividade, que não podemos tolerar".

De acordo com ele, a decisão foi tomada "seguida por um regulamento da polícia local que servirá para regular esta atividade". Em menos de duas semanas cerca de 30 pessoas foram multadas por "conduta proibida" na cidade eterna.

Desde que assumiu a prefeitura de Roma, Raggi tem lutado para "ordenar" os turistas que visitam a cidade. Recentemente, ela propôs o aumento da multa para quem jogasse lixo pelas ruas e ratificou a proibição dos chamados "Gladiadores do Coliseu", pessoas que se fantasiavam para tirar fotos com os visitantes. No entanto, a justiça reverteu a decisão.