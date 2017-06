Incêndio em prédio de Londres foi provocado falha em freezer

O incêndio no prédio Grenfell Tower, em Londres, foi provocado por um defeito no circuito-elétrico de uma freezer, informaram as autoridades britânicas nesta sexta-feira (23). O incêndio deixou 79 mortos no último dia 14 de junho.

Em uma coletiva de imprensa, a superintendente da MET Police, detetive Fiona McCormack, explicou que o material de revestimento do edifício não foi capaz de bloquear o fogo, que rapidamente se espalhou. O revestimento de todo o prédio era inflamável. O modelo de freezer que provocou o incêndio é Hotpoint FF175BP.

Testemunhas relataram que, logo após o acidente, um morador disse acreditar que o fogo havia se originado em um de seus eletrodomésticos. A Grenfell Tower tinha 24 andares e abrigava entre 400 e 500 moradores.

O local já tinha recebido denúncias, em 2013, por falhas na segurança. As autoridades britânicas estão, agora, fazendo inspeções em outros prédios da capital que também corram riscos. Foram encontradas irregularidades em 11 estruturas.