Homem que atacou mesquita em Londres é denunciado por terrorismo

Darren Osborne, o homem que atropelou dezenas de pessoas em frente a uma mesquita em Londres, na última segunda-feira (19), foi denunciado nesta sexta (23) por homicídio e tentativa de homicídio com agravante de terrorismo.

O ataque aconteceu perto do templo muçulmano de Finsbury Park, no norte da capital britânica, e deixou um indivíduo morto e 11 feridos. A ação seria uma retaliação pelos recentes atentados islâmicos no país.

Osborne é do País de Gales, não tem residência fixa e está sob custódia da Justiça. A primeira audiência do processo contra ele foi marcada para a próxima terça-feira (27).

Após o atropelamento na mesquita, o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) fez um novo apelo para seus simpatizantes cometerem atentados no Reino Unido, começando assim uma "guerra santa".