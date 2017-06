'El País': Fechamento da Al Jazeera está entre exigências para suspensão de bloqueio ao Catar

Matéria publicada nesta sexta-feira (23) pelo El País afirma que o Kuwait entregou ao Catar uma lista de exigências dos quatro países árabes que cortaram relações diplomáticas com este país e tentam isolá-lo econômica e politicamente, informou a emissora catariana Al Jazeera.

Segundo a reportagem, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU), Bahrein e Egito deram 10 dias a Doha (capital do Catar), para que se submeta às exigências, que incluem o fechamento da Al Jazeera, a admissão do apoio do Governo local a grupos terroristas e uma indenização ainda por determinar, segundo uma versão do documento que está sendo divulgada pela imprensa dos Emirados, mas que ainda não foi oficialmente reconhecida por nenhum dos envolvidos.

O diário espanhol diz que as exigências impostas ao Catar acabaram por confirmar esse temor. De acordo com um dos pontos, esse país deverá “se alinhar com outros países árabes e do Golfo nos aspectos militar, político, social e econômico, bem como em assuntos financeiros”. Essa exigência já havia sido incluída na solução de uma crise anterior, em 2014, e reafirma a mensagem que Riad e seus aliados vinham difundindo pela mídia, segundo a qual Doha descumpriu o acordo alcançado na época.

El País informa que a lista, entregue pelo Kuwait na qualidade de mediador na disputa, salienta que o Catar deve cortar publicamente seus laços (incluindo a ajuda financeira) com uma série de grupos islâmicos, entre os quais a Irmandade Islâmica, colocada no mesmo saco de grupos terroristas como a Al Qaeda e o Estado Islâmico. Além disso, os quatro Governos exigem que o Catar lhes pague reparações por suas políticas dos últimos anos.

