Ataque dos EUA mata comandante da Al Qaeda no Iêmen

Um alto comandante da Al Qaeda e dois de seus colaboradores foram mortos em um ataque aéreo conduzido pelos Estados Unidos no Iêmen.

Segundo o Comando Central dos EUA, órgão responsável pelas operações militares norte-americanas no Oriente Médio, na Ásia Central e no norte da África, o comandante era Abu Khattab al Awlaqi, "emir" da Al Qaeda na Península Árabe (Aqap).

Ele liderava os esforços para "alimentar a instabilidade no Iêmen", país que é símbolo das desavenças na região. O conflito na nação árabe opõe rebeldes houthis, de orientação xiita e apoiados pelo Irã, às monarquias sunitas da península, lideradas pela Arábia Saudita e com suporte dos EUA.

Desde o início do ano, o Pentágono já realizou pelo menos 80 ataques aéreos no Iêmen. A Aqap, baseada no país, é uma das células mais ativas da Al Qaeda.