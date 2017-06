Republicana vence disputa na Geórgia e Trump ataca democratas

Em uma eleição considerada um plebiscito sobre o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os republicanos venceram a disputa por uma das cadeiras do Estado de Geórgia na Câmara.

Ex-secretária de Estado da Geórgia, Karen Handel derrotou o novato democrata Jon Ossoff na última terça-feira (20) com 52% dos votos a 48%. Esta foi a campanha mais cara da história dos EUA em disputas legislativas, um custo de cerca de US$ 6 milhões.

Após a vitória, Trump aproveitou para elogiar a candidata. "Trabalho fantástico, estamos todos muito orgulhosos de você!", afirmou em um canal oficial.

O resultado foi um golpe para os democratas, que lutavam para conquistar um distrito nos arredores de Atlanta onde os republicanos comandam desde os anos 1970. A eleição foi convocada após o republicano Tom Price renunciar a sua cadeira na Câmara se tornar secretário da Saúde do governo Trump.

Além disso, no mesmo dia, os democratas também perderam uma eleição na Carolina do Sul, onde o republicano Ralph Norman derrotou facilmente o opositor Aechie Parnell. Ontem (21), Trump aproveitou a vitória para atacar os democratas por obstruírem a agenda do governo.

"Os democratas fariam muito melhor como partido caso se unissem aos republicanos no Sistema de Saúde, nos Cortes de Impostos, na Segurança. A obstrução não funciona!", escreveu em sua conta no Twitter.