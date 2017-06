Maduro nomeia novo chanceler da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deu posse nesta quarta-feira (21) a novos ministros de seu governo. Entre eles está o embaixador do país na Organização dos Estados Americanos (OEA), Samuel Moncada, que assumirá o Ministério das Relações Exteriores no lugar da atual chanceler Delcy Rodriguez.

Na lista de novos integrantes do governo estão também o major-general Carlos Osorio, ex-ministro de Alimentação, que volta à equipe como titular do Gabinete da Presidência, no lugar da almirante Carmen Meléndez, candidata na Assembleia Constituinte. O major-general Juan García Toussaintt, que estava como comandante geral do Exército, ficará à frente do Ministério dos Transportes.

Maduro ainda nomeou o major-general Antonio Benavides Torres como chefe de governo do Distrito Capital, cargo criado após o opositor Antonio Ledezma ter sido eleito prefeito de Caracas, em 2008.

O anúncio foi feito em rede obrigatória de rádio e televisão, onde Maduro afirmou que Moncada terá como objetivo "manter a verdade da Venezuela" no mundo. Além disso, o mandatário venezuelano aproveitou para destacar a importância do trabalho de Rodriguez, que estava no cargo desde dezembro de 2014. "A chanceler, que tem que sair para ser candidata à Assembleia Nacional Constituinte, merece o reconhecimento de todo o país porque defendeu como uma tigresa a soberania, a paz e a independência da Venezuela", afirmou.

A maioria dos ministros deixaram o governo de Maduro para participar da eleição dos 545 membros da Assembleia Constituinte que redigirá uma nova Constituição. A iniciativa é vista como inconstitucional pelos opositores.