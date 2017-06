Em nova retaliação, Arábia Saudita expulsa camelos do Catar

As tensões entre Arábia Saudita e Catar ganharam um novo capítulo nesta quinta-feira (22). Ao menos nove mil camelos de propriedade nacional do Catar foram expulsos do território saudita. Como consequência, muitos animais se perderam pelo caminho, alguns morreram ou ficaram feridos.

Em entrevista ao canal "Al-Jazeera", Mohammad Merri, da associação dos proprietários de camelos do Catar, criticou a ação. "Nós nunca vamos esquecer do que eles fizeram", disse. Os animais eram mantidos em vastas áreas em Riad, capital da Arábia Saudita, mas, após o país saudita romper relações diplomáticas com o Catar, resolveram não manter os camelos cuja propriedade pertence ao país.

Em 36 horas, cerca de nove mil camelos deixaram a Arábia Saudita, e a previsão da "Al Jazeera" é que este número aumente.

Camelos são importantes para os países da região, pois eles auxiliam na produção de leite e carne, além de serem usados em competições e como meio de locomoção.

O Catar tem sido acusado de financiar grupos terroristas e de manter vínculo com o Irã, que também é acusado de injetar dinheiro em grupos extremistas. Além da Arábia Saudita, também cortaram relações com o Catar os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito.