Partido de direita francês se divide e cria grupo pró-Macron

No mesmo dia no qual o presidente francês, Emmanuel Macron, perdeu três ministros de seu Gabinete, um número considerável de parlamentares recém-eleitos do partido de direita Os Republicanos anunciaram que criarão um novo grupo em coalizão com a legenda União dos Democratas e Independentes (UDI).

Segundo o político republicano Therry Solère, a coalizão tem como objetivo abrir um diálogo com o governo de Macron. "Nossa nova fração, nossa nova força parlamentar se chamará 'Os Republicanos Construtivos, UDI e Independentes'", afirmou.

De acordo com o parlamentar, "existe a vontade de colocar os interesses gerais em primeiro plano" e o grupo continuará "aberto" e com uma "lógica de confiança". Solère também ressaltou que o grupo não tem "nenhuma intenção em bloquear reformas necessárias" já que seus membros trabalharão "com as reformas que estão indo na direção certa" e se oporão apenas "quando necessário".