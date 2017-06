Obras para 'blindar' Torre Eiffel começam em setembro

A prefeitura de Paris anunciou que as obras para a construção de um muro com vidro à prova de balas ao redor da Torre Eiffel começarão em setembro deste ano e devem ser finalizadas em maio de 2018.

A proteção terá 2,5 metros de altura e custará cerca de 20 milhões de euros. Ela substituirá as atuais barreiras protetoras instaladas no local desde a Eurocopa de 2016 e que protegem o acesso ao monumento de veículos de grande porte.

A barreira terá um perímetro de segurança que se estenderá do Museu do Quai Branly, instalado nas proximidades do rio Sena, até a avenida Gustave Eiffel, em uma grande área que protegerá a torre como se fosse um banco.

Com a nova estrutura de proteção, o acesso ao monumento pelo público em geral será permitido em apenas um lado, o dos jardins, e não mais através do rio Sena.